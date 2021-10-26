Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de yayımlanan "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"na göre, Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi birinci faz pilot bulguları doğrultusunda, geniş katılımlı ileri aşama pilot testlerine geçilecek.

DİJİTAL TÜRK LİRASINDA ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Mevcut ve ileri teknolojilerin Merkez Bankası Dijital Türk Lirası gereksinimlerine uygunluklarına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürülecek. Programlanabilir para ve çevrim dışı ödemeler katman servislerine yönelik teknolojik altyapı oluşturularak araştırma, geliştirme ve test çalışmaları yapılacak. Dijital Türk Lirası sisteminin ilgili diğer sistemlerle entegrasyon çalışmalarına başlanacak.

DİJİTAL TÜRK LİRASI 2022 YILINDA UYGULAMAYA KOYULACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda Dijital Türk Lirası için tarih açıklandı. Buna göre blokzincir tabanlı dijital Türk lirasının 2022 yılında uygulamaya konulacağı ifade edildi.

DİJİTAL TÜRK LİRASI İŞBİRLİĞİ PLATFORMU KURULMUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ekonomi reforma takviminde Dijital Lira'nın hukuki altyapısının oluşturulması ve dijital bankacılık lisanslamalarına imkan tanıyan düzenlemenin yürürlüğe girmesi hedefi 31 Aralık 2021 olarak belirlenmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu da dijital paralarla ilgili çalışmaların yoğunlukla devam ettiğini belirterek, eylül ayı gibi pilot uygulamaya başlayacaklarını açıklamıştı. TCMB ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalayarak “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturmuştu.

Dijital Türk lirası 2022'de cüzdana girecek AK Parti Bilgi İletişim Teknolojileri Başkanlığı, Dijital Türk Lirası ağının nasıl tesis edileceğiyle ilgili bir rapor hazırladı. Raporda, dijital para biriminin ne olduğu, diğer kripto paralardan farkının olup olmadığı ve dünyada başka örneklerinin yer alıp almadığı tek tek anlatılıyor.