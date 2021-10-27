Türkiye Gazetesi

Kuşadası'nda Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılına ilişkin bir otelde kutlama düzenlendi. Program öncesi gazetecilere açıklama yapan Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Türkiye ile Bangladeş arasında uzun süredir devam eden mükemmel bir ilişki olduğuna dikkati çekti.

"KURTULUŞ SAVAŞI'NDA KADINLARIMIZ ALTINLARINI SATIP PARA YOLLADI"

Bağımsızlık kutlamasının yanı sıra ülkesine özgü farklı tatlardaki çayları da katılımcılara tanıttıklarını belirten Mannan "Her iki ülkede Müslüman toplum. Zamanında pek çok İslam âlimi bu topraklardan Asya'ya gitti ve İslamiyet'i yaydı. Türkiye, Kurtuluş Savaşı'nı başlattığında bizim kadınlarımız mücevherlerini satarak bu savaşa destek verdi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de ilişkilerimiz çok iyi. 2019-2021 yılları arasında da ticarette ciddi bir gelişme var. 1,2 milyar dolar ticaret hacmine ulaştık. Bunun artması için de gerekli desteği alıyoruz Türk hükümetinden" dedi.



"BANGLADEŞ DİLİNİ TÜRKİYE'DE ÖĞRETECEĞİZ"

Türkiye'deki 600 Bangladeşli öğrenciden 45'inin burslu okutulduğunu aktaran Mannan "Ümit ediyoruz ki yakın zamanda bu burslu öğrenci sayısı daha da fazlalaşacak. Bangladeş dilini Türkiye'de öğretmek için çok yakın zamanda online bir kursumuz da başlayacak" diye konuştu.



"ARAKANLI MÜSLÜMANLAR İÇİN ÇOK DESTEK VERDİNİZ"

Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) problemine de değinen Mannan "Myanmar'dan Bangladeş’e geçen Müslümanlar var. Türk hükümeti bu Müslümanların hayat şartlarını iyileştirmek için çok büyük katkıda bulundu. Sadece hükümet değil sivil toplum örgütleri ve Türk halkı da desteklerini hiç esirgemedi. Bunların hepsini çok önemsiyoruz. Sayın Emine Erdoğan da bu olay başladığında Bangladeş'i ziyaret etmişti." diye konuştu.



"İŞ HACMİMİZ BÜYÜYECEK"

Covid-19 salgınının bitmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin daha çok gelişeceğini belirten Mannan "Medya, gençlik, iş adamları teknik anlamda pek çok heyetler gidip gelecek. Sadece turizm anlamında değil. Biliyorsunuz Bangladeş hazır giyimde dünyanın ikinci en büyük ihracatçısı. Bunun yanı sıra deri ve deri ürünleri ve bunun gibi pek çok alanda gerçekten çok büyük ihracat potansiyeli var. Salgın kontrol altına alındığında bu iş hacminin çok daha ileriye gideceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mannan, Tük halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladığını sözlerine ekledi. Programa Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanvekili Emre Fazlılar, Bangladeş İzmir Fahri Konsolos adayı Can Çakmakoğlu ve farklı ülkelerin fahri konsolosları da katıldı.



Uzaklarda bir kardeş Bangladeş Tezgâhlar antika, lezzetler harika. Patlamış pirinçten Calmuri yemek 5, Doi denilen şekerli yoğurt yemek 6 taka. 1 liranın karşılığıysa 27 taka yapıyor bu arada.