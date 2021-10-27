Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'yu kabul etti. Ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Liderler, konuşmasına, hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'ya Allah'tan rahmet, Çad halkına baş sağlığı dileklerini ileterek başladı.

"ÇAD, BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP"

Erdoğan, bugün gerçekleştirdikleri ikili ve heyetler arası görüşmelerde, Türkiye ile Çad arasındaki ilişkileri her boyutta nasıl daha ileriye taşıyabileceklerine dair fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Erdoğan, geçiş dönemindeki Çad'a her türlü desteği vermeye hazır odluklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G5 Sahel ve Sahel Sahra Devletleri Topluluğu'nun dönem başkanlıklarını deruhte eden Çad Cumhuriyeti'nin, sahip olduğu büyük potansiyelle bölgesinde önemli bir rol üstlenebileceğini ifade etti.

"TİCARET HACMİNİ ARTIRMALIYIZ"

Erdoğan, bugün imzalanan anlaşmalarla ilişkileri daha ileri seviyeye taşımak istediklerini vurgulayarak "Çad'ı, ülkemizin Afrika'da önde gelen ortakları arasında görmek istiyoruz. Geçen sene ticaret hacmimiz belirlediğimiz hedefi aşarak yüzde 47 artışla 112 milyon dolara ulaşmıştır. Sahip olduğumuz potansiyeli dikkate alarak ticari ilişkilerimizi derinleştirmeyi ve çeşitlendirmeye arzu ediyoruz. Yeni hedefimiz ikili ticaret hacmimizi 200 milyon dolar seviyesine taşımak, ikinci etapta bunu 500 milyon dolara ulaştırmaktır. Ticari ve ekonomik ilişkileri bütüncül, kapsayıcı, karşılıklı saygı ve kazan-kazan anlayışına dayanan bir yaklaşımda geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"FETÖ İLE MÜCADELEDE DESTEĞİNİZİ UNUTAMAYIZ"

21-22 Ekim'de 3. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na İstanbul'da ev sahipliği yaptıklarını, 17-18 Aralık 2021'de İstanbul'da 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni icra edeceklerini aktaran Erdoğan "Değerli kardeşimi de zirvede aramızda görmek istiyoruz. Çad ile iş birliğimizi her alanda daha ileriye taşımaya kararlıyız. Bu anlamda eğitim faaliyetleriyle Türkiye Maarif Vakfı, kalkınma projeleri ve yardımlarıyla TİKA, düzenli uçuşları ile Türk Hava Yolları ve sivil toplum kuruluşlarımız, iki ülke ilişkilerine önemli katkılarda bulunuyor. Çad Türk Dostu Külliyesi bünyesindeki tarım okulunun inşası bitti. İki ülke arasındaki dostluğun bir nişanesi olarak bir an önce bu külliyeyi Encemine'ye kazandırmak istiyoruz. FETÖ'ye karşı mücadelede Çadlı kardeşlerimizin desteğini unutmamız mümkün değildir. Encemine'deki FETÖ iltisaklı okulların 2017 yılında Türkiye Maarif Vakfımıza devredilmesine müteşekkiriz. Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad ile askeri savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğimizi de geliştirmeye hazırız. Görüşmelerimizin, ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Erdoğan Büyükelçiler krizini değerlendirdi: Taarruzdayım benim kitabımda geri adım atmak yok Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü gazetecilerle yaptığı söyleşide, ABD'de, büyükelçi krizi ile ilgili hakkında çıkan "geri adım" attığına yönelik haberlere şöyle cevap verdi: "Ben taarruzdayım. Benim kitabımda geri adım atmak yok."

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın G20 Zirvesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor. Bu konuda, Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi.