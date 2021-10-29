Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal ve CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'dan oluşan Türk heyet Kolombiya'da düzenlenen And Parlamentosu Genel Kurulu'na katıldı. Kolombiya’nın Montreria kentindeki Parladino’nun 42. yıl kutlama törenlerinde konuşan İffet Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünya beşten büyüktür’ sözlerine dikkat çekerek, “Hep birlikte çalışır, işbirliği yaparsak ‘Daha Adil bir Dünya Mümkün’” dedi.

ŞENTOP’UN DAVETİNİ İLETTİ

And Parlementosu'nun bir oturumunun İstanbul'da yapılması konusunda TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un davetini de ilettiğini ifade eden Polat, “Ziyaret çok verimli geçti. Latin Amerika ülkelerinde Türkiye çok iyi tanınıyor. Pozitif ötesi hayranlık derecesinde bir ilgi ve alaka vardı. Bu temaslar devam edecek. Latin Amerika açılımı çalışmalarının bir parçası olarak bu görüşmeler yapıldı” diye konuştu.

EĞİTİM, ALTYAPI VE TARIM KONULARI MASADAYDI

Latin Amerika’nın And Bölgesi ülkeleri Kolombiya, Şili, Bolivya, Ekvator ve Peru ülkelerinin parlamenterleri ile heyetler arası toplantılar yapan Polat, Çokal ve Tarhan, görüşmelerde karşılıklı işbirliği ve ülkeler arasındaki siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konularını ele aldı. Özellikle eğitim, altyapı, tarım ve kadın konularının masaya yatırıldığı toplantılarda, Türkiye’nin Latin ülkelerine TİKA, Maarif Vakfı ve iş insanları aracılığıyla bilgi ve tecrübe paylaşımı konusunda yardımcı olunabileceği aktarıldı.