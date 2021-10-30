AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) dün gerçekleştirilen açılış töreninin ardından İstiklal Caddesi'ne yürüdü.
Caddede ilerlerken vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Yıldırım ve Varank, günün anısına isteyenlerle fotoğraf çektirdi.
Bu arada, kestane tezgahının da başına geçen Binali Yıldırım, vatandaşlara ikramda bulundu. Daha sonra bir kafeye uğrayan Binali Yıldırım ve Mustafa Varank, gençlerle fotoğraf çektirdi ve sohbet etti.
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