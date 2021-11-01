Türkiye Gazetesi

Siirt kırsalında saldırı hazırlığı içerisinde olan 4 kişilik PKK'lı terörist çevrede bulunan fotokapan ile tespit edildi. Fotokapan tarafından tespit edilen 4 PKK'lı terörist bölgede görevini sürdürmekte olan Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildi. 4 PKK'lı terörüstin fotokapana yakalandığı o anlar kayıt altına alındı.

Bölgede insansız hava araçlarının da dahil olduğu Eren Operasyonları ise hız kesmeden devam ediyor.

Siirt'teki DEAŞ operasyonunda 4 kişi yakalandı Siirt'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi yakalandı.