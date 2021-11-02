Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 2 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. 24 saatlik verilere göre, 29 bin 796 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 224 oldu. Bir günde toplam 361 bin 533 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 29 bin 837 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,70 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,38 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 663 bin 497’e yükseldi.

AŞILAMA SIRALAMASI

2 Kasım 2021 günü açıklanan verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 53,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

"TEK DOZ AŞI SONUÇ ALMAK İÇİN YETERSİZ"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız %90’a yakın. İkinci doz oranımız %79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz!” dedi.

1 Kasım 2021 koronavirüs vaka tablosu açıklandı Türkiye'nin koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında ibre aşağı döndü Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük verilere göre; Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 362 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 948 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.