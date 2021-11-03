Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle saat 17.30’da toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Salgında son gelişmelerin değerlendirileceği Bilim Kurulu’nun ana gündemi ise Pfizer-BioNTech aşısında 3. doz olacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 .dozla ilgili kararın bugünkü toplantıda verileceğini açıklamıştı.
Aşı olanlara neden koronavirüs bulaşıyor? Uzmanlar cevapladı Dünyada 5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19 pandemisiyle mücadele etmenin en etkili yolu aşı. Ancak tam olarak aşılanmasına rağmen Covid-19'a yakalanan kişiler de yok değil. İnsanların aklını şüpheye düşüren bu durumla ilgili İsrailli bilim insanları bir çalışma yayınladı. Çalışmaya göre tam olarak aşılanmasına rağmen Covid-19’a yakalanan kişilerin antikor düzeyinin düşük olduğu gözlemlendi. Çığır açan Covid-19 vakaları olarak adlandırılan bu grubun hastalığı hafif atlattığı kaydedildi.