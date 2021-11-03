Türkiye Gazetesi

Kalekalıp tarafından üretilen yüzde 100 yerli KCR556 Piyade Tüfekleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının kullanıma sunuldu. Modüler yapıda ve her iki elle kullanıma uygun olarak tasarlanan tüfeklerin, yaklaşık 10 bin atıma kadar bakım ihtiyacı duymazken kömür birikmesini ve ısı transferini azaltan yapısıyla beraber şarjör hariç ağırlığı 2 kilo 630 gram seviyesinde bulunuyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen tüfekler, "Türkiye'nin 15 bin atım namlu ömrü garantisi verebilen ilk ve tek piyade tüfeği" olarak diğer kullanıcılarına da teslim edilecek.

YÜZDE 100 YERLİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen KaleKalıp Genel Müdürü Selim Erol, "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in de açıkladığı üzere KCR piyade tüfeklerinin kullanımı başladı. Yerli ve milli üretimle ülkemiz savunma sanayisi sektörünün gelişimine katkı sunmaktan dolayı gururluyuz" dedi. Erdol, "Ar-Ge ve üretim süreçlerinde ülkemiz mühendislerinin emekleriyle tasarlanan ve yüzde 100 yerli bir ürün olan KCR556 Piyade Tüfeği'nin gerek teknolojisi gerek kullanım kolaylığı gerekse yüksek güvenilirliği açılarından güvenlik güçlerimize fayda sağlayacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Savunma sanayisinde hedef 2022'de yerliliği yüzde 73'e çıkarmak Savunma ve havacılık sanayisinin 2022 hedefi yerlilik oranını yüzde 71'den 73'e çıkarmak. Savunma ve havacılıkta yurt dışı satış gelirlerinin 8,9 milyar dolara, cironun 23,1 milyar dolara, istihdamın 74 bin 800 kişiye ulaşması hedefleniyor.