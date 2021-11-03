Lübnan'da Suriyeli mültecilerin kaldığı bir kampta patlama oldu, 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı. Yerel medyada çıkan haberlere göre, Baalbek'te Suriyeli mültecilerin yaşadığı Hadaydiye Kampı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Lübnan resmi makamlarından ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Lübnan'da mülteci kampında çıkan yangında bir bebek hayatını kaybetti Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Lübnan'ın kuzeyindeki Minya'da yer alan Suriyeli mülteci kampında çıkan yangın sonucu 1.5 yaşındaki bir bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Lübnan’da akaryakıt tankeri patladı! Ölü sayısı 28’e yükseldi Lübnan’da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 28’e yükselirken, yaralı sayısı 79 olarak açıklandı.
Lübnan'da mülteci kampında patlama oldu, ölü ve yaralılar var
Lübnan'ın Baalbek vilayetinde Suriyeli mültecilerin kaldığı bir kampta meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Lübnan'da Suriyeli mültecilerin kaldığı bir kampta patlama oldu, 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı. Yerel medyada çıkan haberlere göre, Baalbek'te Suriyeli mültecilerin yaşadığı Hadaydiye Kampı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Lübnan resmi makamlarından ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
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