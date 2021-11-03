Türkiye Gazetesi

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan toplantının gündeminde BioNTech aşılarında üçüncü doz uygulaması vardı. Toplantının ardından Bakan Koca yazılı bir açıklama yayınladı.

İŞTE ALINAN KARARLAR

Bakan Koca'nın kritik toplantı sonrası paylaştığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: Bugün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantımızda ise yine bazı önemli kararlar aldık. Bu kararları sıralamak gerekirse:

1. mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar;

a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar

b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar

c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.

3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.

4. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.

5. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli.

Bakan Koca duyurdu: Yeni tedbirler devreye girebilir Okulların kapanma ihtimalinin artık olmadığını söyleyen Bakan Koca, "Böyle bir soru artık sorulmamalı. Tedbirler devreye girebilir. Ama okulların kapanma durumu olamaz." dedi.

Koca: Bilim Kurulu'nun böyle bir kararı yok Sağlık Bakanı Koca, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok" dedi.