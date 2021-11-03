Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. 24 saatlik verilere göre 29 bin 764 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 246 oldu. Bir günde toplam 363 bin 238 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 33 bin 366 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,83 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,44 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 831 bin 329 ’a yükseldi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,83, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,44 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 116 milyon 831 bin 329'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BİLİM KURULU'NDA mRNA KARARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bilim Kurulunda; mRNA AŞISI olup, 2. doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilere 3. DOZ yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Öncelikli gruplar; 60 yaş üzeri, 16-60 yaş arasında ve ek hastalığı olanlarla başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardır." ifadelerini kullandı.

BİR İL DAHA MAVİ OLDU

Türkiye'de aşılama seferberliği sürerken ikinci doz aşılama oranı %75'e ulaşan Rize, mavi kategoriye yükseldi.

Aşı olanlara neden koronavirüs bulaşıyor? Uzmanlar cevapladı Dünyada 5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19 pandemisiyle mücadele etmenin en etkili yolu aşı. Ancak tam olarak aşılanmasına rağmen Covid-19'a yakalanan kişiler de yok değil. İnsanların aklını şüpheye düşüren bu durumla ilgili İsrailli bilim insanları bir çalışma yayınladı. Çalışmaya göre tam olarak aşılanmasına rağmen Covid-19’a yakalanan kişilerin antikor düzeyinin düşük olduğu gözlemlendi. Çığır açan Covid-19 vakaları olarak adlandırılan bu grubun hastalığı hafif atlattığı kaydedildi.

2 Kasım 2021 koronavirüs vaka tablosu açıklandı Sağlık Bakanlığı 2 Kasım 2021 koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi.

Bakan Koca açıkladı, BioNTech'te hatırlatma dozu başlıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Alınan karara göre, yarından itibaren mRNA aşısı olan kişilere risk grupları önceliği göz önünde bulundurularak hatırlatma dozu uygulanacak.