Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'ya yönelik operasyonalar devam ediyor. FETÖ'nün güncel yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 4'ü yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, itirafçı beyanlarıyla yapılan teşhisler üzerine örgütün güncel yapılanmasında oldukları belirlenen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Aydın'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 4'ünü yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Ankara'da FETÖ'nün gaybubet evlerine eş zamanlı operasyon: Kıskıvrak yakalandılar Ankara'da FETÖ'ye ait hücre evlerine yapılan baskında 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Eğitim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon: 4 gözaltı
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'ya yönelik operasyonalar devam ediyor. FETÖ'nün güncel yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 4'ü yakalandı.
Kaynak: AA
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