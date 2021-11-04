Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli ve milli elektrikli TOGG’un üretimin yapılacağı fabrikada 1 yıl boyunca yapılan işleri ve gelinen noktayı paylaştı. Doğuştan elektrikli platformun teknik ve donanım listesi, batarya, ve güç aktarma organları tasarımı, sanal paketleme, ergonomi, performans ve güvenlik simülasyonları tamamlanan ve ileri sürücü destek sistemleri bağlantılılık mimarisi oluşturulan TOGG’un tasarım ve mühendislik entegrasyonu yüzde 90 oranında tamamlandı.

ÇALIŞAN SAYISI 280 KİŞİYE ULAŞTI

İç ve dış renk kombinasyonları desen ve malzeme seçimleri de tamamlanan TOGG’da C-SUV modeli için 32 ayrı ülkede tasarım tescili alındı. TOGG Bilişim Vadisi ofisinde tasarım stüdyosu kurulmaya başlandı. C-SUV modeli için tedarikçi seçimleri tamamlandı. Yüzde 75’i Türkiye’de yerleşik olmak üzere 104 tedarikçi seçildi. Kurumlarla veri entegrasyonu ve işlenmesi konusunda çalışmalar başlatıldı. Yaygın şarj altyapısı için ilgili paydaşlarla çalışmalar başlatıldı. 113 olan çalışan sayısı 280 kişiye ulaştı. 86 olan mühendis sayısı 220 kişiye ulaştı.

“BİR FABRİKADAN DAHA FAZLASI”

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’ndan (TOGG) yapılan açıklamaya göre, aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "bir fabrikadan daha fazlası" olarak tanımlanan TOGG Gemlik Tesisi’nde inşaat çalışmaları birinci yılını doldurdu. Şirket, zemin iyileştirmeyle başladığı inşaat çalışmalarında bir yılın sonunda çatı kapama sürecine geçti. Zemin güçlendirme kolonu üretiminde 24 bin 400 adete ulaşıldı. Enerji, boya, gövde binaları zemin güçlendirmeleri, tesisin çatı kapama işlemleri, 2 bin 500 metre çevre duvarı imalatı tamamlandı. 185 bin metreküp kazı yapıldı. 136 bin metreküp dolgu yapıldı. Araç test pisti imalatına başlandı.

4 BİN 300 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANILACAK

Bir yıllık inşaat çalışmalarında arıtma, montaj, enerji, boya, gövde, giriş ve batarya birimlerinin temel güçlendirme çalışmaları tamamlanarak, üst yapı çalışmalarına geçildi. Uzun terminli ekipman siparişlerinin verildiği TOGG Gemlik Tesisi’nde üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022’nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor. Tesiste üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

DEMİR VE BETON İMALATININ TAMAMI BİTTİ

TOGG Gemlik Tesisi’nde bir yılda temel demir ve beton imalatının tamamı bitti. Çelik kolon imalatlarının yüzde 60’ı, yapısal çelik imalatının yüzde 57’si tamamlandı. Gövde tesisinde temel demir ve beton imaları tamamlanırken, prefabrik kolon imalatında yüzde 95, yapısal çelik imalatında yüzde 52 ilerleme sağlandı. Montaj tesisinde temel demir imalatının yüzde 97’si, temel beton imalatının yüzde 90’ı, prefabrik kolon imalatının yüzde 67’si, temel altı yalıtımın tümü tamamlandı. Enerji tesisinde ise temel demir ve beton imalatı bitti.

TOGG, İstanbul Park’ta piste çıktı Yerli otomobil TOGG ile test sürüşü yapıldı. Otomobilin 4,8 saniyede 0'dan 100 kilometre hıza çıkması dikkat çekti.