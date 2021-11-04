Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı 4 Kasım 2021 koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,96, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,50 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 8 bin 424 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA: AŞI ORANLARI BİZİ YANILTMAMALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67,2'dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece yüzde 59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70'in üzerine çıkarılması gereklidir." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs hafızayı vuruyor AD'de yapılan yeni bir araştırma sonucuna göre; koronavirüse yakalanarak hastaneye yatan hastalardaki hafıza problemleri ayakta tedavi görenlerden 3 kat daha yüksek.

3 Kasım 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı Sağlık Bakanlığı 3 Kasım 2021 koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi. Tabloda vaka ve vefatlardaki kritik durum sürerken ikinci doz aşılama oranı %75'e ulaşan Rize mavi kategoriye yükseldi.