Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, kıyı kenar çizgileri esas alınarak hazırlanan ve kroki ile sınırları gösterilen alanın Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildiği açıklandı.

ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 19 Ekim 1989 tarihli ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümlerinin uygulanacağı belirtilen karara göre, İstanbul'un Adalar ilçesi (Prens Adaları) ile Balıkesir'in Erdek ve Marmara ilçeleri sınırlarındaki mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda söz konusu KHK hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamayacak.

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINA AİT OLACAK

Belirlenen bölgede mevzuat hükümlerine göre çevrenin araştırılması, korunması ve izlenmesine ilişkin belirlenecek usul ve esaslar ile bunların yansıtıldığı planlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanacak ve onaylanacak. Söz konusu usul ve esaslar çerçevesinde bölgedeki faaliyetlerle ilgili tedbirlerin alınması, kontrolü ve izlenmesi yetkisi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait olacak.

RUHSAT VE EKLERİNE GÖRE DEVAM EDİLECEK

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu kararın yayımı tarihinden önce onaylı planlarına veya mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmış ve inşaatı su basman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına ruhsat ve eklerine göre devam edilecek. Bölgede noktasal ve/veya yayılı olarak atık su deşarjları, debisine bakılmaksızın deşarj standartları sağlanarak yapılacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE KOORDİNELİ YÜRÜTÜLECEK

Söz konusu bölgede harekat eğitim sahaları ile askeri yasak ve güvenlik bölgelerinde yürütülecek faaliyetler, Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülecek. Ayrıca 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 618 sayılı Limanlar Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Limanlar Yönetmeliği ile belirlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veya liman başkanlıklarına verilen görev, yetki ve sorumluluklar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla koordineli olarak yürütülecek.

MUSİLAJ SORUNUNA ÇARE ARANACAK

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde su ürünlerinin istihsaline yönelik olarak 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'yla Tarım ve Orman Bakanlığına verilen görev, yetki ve sorumluluklar da Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak sürdürülecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’nde geçen yıl aralık ayında oluşmaya başlayan ve mayıs-haziran aylarında denizi tamamen kaplayan müsilaj sorununa ilişkin hazırladıkları eylem planı kapsamında, Marmara Denizi'nin "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edileceğini duyurmuştu.

Marmara Denizi açıklarında gemi kazası Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Panama bayraklı 299 metre uzunluğundaki "Benitamou" isimli gemiyle, Barbados bayraklı 172 metre uzunluğundaki "Vanessa" gemisi henüz belirlenemeyen nedenle çatıştı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor

Marmara Denizi açıklarında iki gemi çatıştı Son dakika haberine göre; Marmara Denizi açıklarında iki geminin çatıştığı bildirildi.

Marmara Denizi ısınmaya devam ediyor: Müsilaj kapıda Prof. Dr. Mustafa Sarı, geçen sene Marmara Denizi'nin üstüne bi kabus gibi çöken müsilajın, deniz suyu sıcaklığının düşmemesi sebebiyle yeniden kapıda olduğunu söyleyerek Kasım ayı için uyarıda bulundu.