Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan Fatih Aydın, savcılıkta beş saat ifade verdi. Üç ayrı suçtan 83 bin 446 yıla kadar hapsi istenen ağabey Aydın, sorgusunda "Çiftlik Bank organizasyonu veya şirket yönetiminde hiçbir zaman söz sahibi olmadım. Sadece maaş karşılığında getir götür işleri yaptım. Yurt dışına kardeşimin 'daha çok para kazanacağız' vaadi üzerine gittim. Soruşturmalar başlayınca bir daha dönmedim. Mehmet ile ilişkilerim çok iyi değil. Kardeşim formalite gereği beni ortak etti. Şirketteki etkili isimler başkaları" diye konuştu.
TUTUKLANDI
Çiftlik Bank davasının 2 numaralı sanığı olarak da bilinen Fatih Aydın, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Tosuncuk ’un abisi Fatih Aydın’ın giydiği Fenerbahçe forması ile ilgili emniyetten açıklama geldi Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın’ın Türkiye’ye getirildiğinde üzerinde Fenerbahçe forması olmasıyla ile ilgili yaşanan polemik hakkında emniyetten açıklama geldi.
'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın sorguda "Çiftlik Bank" davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ı taşıyan uçak İstanbul'a indi. Zanlı, Emniyet'te sorguya alındı.
'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı
Son dakika Çiftlik Bank davasının 2 numaralı ismi Fatih Aydın tutuklandı. 'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın savcılıkta verdiği ifade de ortaya çıktı. Ağabey Aydın, kendisinin suçsuz, kardeşinin ise suçlu olduğunu savundu.
Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan Fatih Aydın, savcılıkta beş saat ifade verdi. Üç ayrı suçtan 83 bin 446 yıla kadar hapsi istenen ağabey Aydın, sorgusunda "Çiftlik Bank organizasyonu veya şirket yönetiminde hiçbir zaman söz sahibi olmadım. Sadece maaş karşılığında getir götür işleri yaptım. Yurt dışına kardeşimin 'daha çok para kazanacağız' vaadi üzerine gittim. Soruşturmalar başlayınca bir daha dönmedim. Mehmet ile ilişkilerim çok iyi değil. Kardeşim formalite gereği beni ortak etti. Şirketteki etkili isimler başkaları" diye konuştu.
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