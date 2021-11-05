Türkiye Gazetesi

Son günlerde Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede enerji krizi yaşanıyor. Bu durum, şu ana kadar Türkiye'de vatandaşın faturasına yansımadı. Bursa'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu krize dair değerlendirmelerde bulundu.

Pandemi etkilerinin yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla birlikte dünyada hızlı bir ekonomik toparlanma yaşandığını, üretime ağırlık verildiği için de enerjiye yoğun talep olduğunu belirten Bakan Dönmez "Gerek emtia gerek enerji hammadde fiyatlarında bu kuvvetli talep artışında kaynaklı büyük fiyat sıçramaları oldu. Bu sadece Avrupa’da değil, Asya Pasifik pazarında, Amerika’da, Afrika’da da benzer problemler var. Geçtiğimiz yıl 40 doların altındaki petrol fiyatları, 80 doların üstüne çıktı. Geçen sene doğalgaz fiyatı 100-150 dolar arasındaydı, şu an bin doların üzerinde. Elektrik fiyatları da bu kaynaklara dayalı olarak üretildiği için fiyatlara yansımalar oldu. Biz buna rağmen, vatandaşımızı, dar gelirli hane halkını korumak amacıyla bu artan maliyetlerin tamamını yansıtmadık. Bununla alakalı rakamları da gelecek günlerde paylaşacağız. Vatandaşımızın zorlukları daha fazla yaşamaması adına böyle bir fedakarlık yapmış olduk. Ümit ederim ki önümüzdeki yıl enerji fiyatlarında gereğinden fazla yüksek seyreden seyir, inşallah eski seviyelerine gelir. Nitekim bir miktar öncü işaretler gelmeye başladı. Bunları izleyeceğiz, bugünden bir şey demek erken. Önemli olan bu dönemde vatandaşı soğukta ya da karanlıkta bırakmamak. Birçok ülkede bununla ilgili ilave tedbirler alınırken biz teknik altyapımızla birlikte birçok komşu ülkeye göre çok daha rahat konumdayız” dedi.

Sanayicinin doğalgazına yüzde 48 zam Sanayide kullanılan doğalgaza ekim ayında gelen yüzde 15’lik zammın ardından yüzde 50’ye yakın bir zam daha geldi. Meslek fiyatlarında değişiklik olmazken, yeni fiyatlar kasım ayı itibarıyla geçerli olacak.

Azerbaycan'la anlaşma yapıldı: Doğalgazda kışın sıkıntı olmayacak Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli olacak 11 milyar metreküplük ilave doğalgaz anlaşması yapıldı. Bir ay içerisinde 4 milyar metreküplük depolama kapasitesi tamamen dolacak, vatandaş fiyat artışına karşı da korunacak.

Bakan Dönmez'den doğalgaz açıklaması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz fiyatlarıyla ilgili olarak "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz" açıklamasında bulundu.