Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde Türkiye’deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etmişti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Erdoğan, Türkiye’nin bundan sonra çok daha güçlü ve farklı bir şekilde Boşnakların yanında yer almaya devam edeceğini söylemişti.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ ARTACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Balkanlar konusunda diplomasi trafiği artacak. Bu kapsamda, Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde de Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik, Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Boşnak üye Şefik Caferovic ile bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu isimlerle yapacağı görüşmelerde, Balkanlarda barış ve istikrarın sağlanması ve korunması konusunda istişareler gerçekleştirecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti

“BU İŞİ TÜRKİYE YAPSIN”

Ayrıca, Erdoğan, geçtiğimiz eylül ayında da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya gelmişti. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da “Dodik de diyor ki: ‘Avrupa’ya gerek yok, Türkiye bu işi yapsın.’ Niye? Biz objektif yaklaşıyoruz. Niye? Buranın barışı, istikrarı için çaba sarf ediyoruz, ekonomik kalkınması için çok çaba sarf ediyoruz, yardım ediyoruz” demişti. Önümüzdeki dönemde Balkanlardaki gerilimin azaltılması konusunda Türkiye, önemli bir rol oynayacak.

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