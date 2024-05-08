Özel hastaneye 21 milyonluk tazminat cezası! Down sendromlu doğdu, mahkemeden emsal karar

Kocaeli'de evli çift, hamilelik sürecinde başvurdukları özel hastanede dörtlü tarama testi talep etti. Çiftin iddiasına göre hastane o testi yaptırmadı. doğumun ardından bebeklerinin down sendromlu olduğunu ortaya çıktı. Çiftin açtığı davadan 8 yıl sonra mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı. İşte ayrıntılar...

İzmit'te yaşayan Faruk (44) ve Serpil Güral (40) çifti, 2016 yılında ikinci çocuklarının olacağını öğrenince muayene ve rutin kontroller için kent merkezinde bulunan bir özel hastaneyi tercih etti. Çift, annenin gebelik sürecinde yaşadığı bazı sağlık sorunları üzerine bebeğin doğum kusurları açısından risk altında olup olmadığının belirlenmesi için gerekli testlerin yapılmasını istedi.

İlgili Haberler Çöl tozları bahar alerjisini artırdı! Uzmanlar uyardı astıma dönüşüyor

HASTANE TALEBİ YERİNE GETİRMEDİ

Ancak bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu savunan doktor, çiftin talebini yerine getirmedi. Gebeliğin 8'nci ayında rutin kontrol için hastaneye giden Serpil Güral, bebeğin ölüm tehlikesi olduğu gerekçesiyle acil olarak doğuma alındı. Doğumun ardından yapılan testlerde bebeğin down sendromlu olduğu belirlendi.

İlgili Haberler Kalben bu sabahki operasyon sonucunda gözaltına alındı

HASTANE VE DOKTORA DAVA AÇILDI

Güral çifti, tıbbi ihmaller sonucu yaşadıkları mağduriyet nedeniyle hastane ve doktor hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. Kocaeli 1. Tüketici Tüketici Mahkemesi'nde açılan davanın dün gerçekleştirilen 22'nci duruşmasına, taraf avukatları katıldı. Ailenin avukatı Feride Külcü, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

21 MİLYONLUK TAZMİNAT CEZASI

Davalı tarafın avukatları ise sübut bulmayan davanın reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme, 21 milyon 89 bin 691 lira maddi, 200 bin lira manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan alınarak Serpil Güral'a verilmesine hükmetti.

İlgili Haberler Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda iddianame hazırlandı

BABA FARUK GÜRAL, GAZETECİLERE KONUŞTU

Faruk Güral, ilk taramadan sonra bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu gerekçesiyle diğer tahlillerinin yapılmadığını anlatarak, "Doktorumuz 'Bana güvenmiyor musunuz? Ben size ne söylüyorsam odur. Bebek gayet sağlıklı.' dedi. Biz 'Sorunlar yaşıyoruz, problem olmaz mı?' dediğimizde 'Ben bu işin uzmanıyım, bana güvenmeniz gerekiyor.' diyerek istemiş olmamıza rağmen testlerimizi yapmadı" diye konuştu.

"TAZMİNATI ÇOCUĞUMUN EĞİTİMİ İÇİN HARCAYACAĞIM"

Güral, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığı için down sendromlu çocuğun bakımıyla ilgili araştırma yaptığını anlatarak, "Psikolojik süreci, maddi süreci nasıl atlatırız diye çok düşündük. Maalesef her şey maddiyat içeriyor. Bu yüzden çocuğumu iyi bir şekilde yetiştirebilmek için dava açmaya karar verdim. 8 yıl sonunda, dava çok şükür lehimize sonuçlandı. Miktarı biz belirlemedik. Hiçbir zaman maddiyatta gözümüz yoktu. Avukatımız yönlendirme yaparak 21 milyon lira olarak lehimize sonuçlandı. Çocuğuma güzel bir gelecek hazırlayacağım için çok mutluyum. Tazminatı çocuğumun eğitimi için harcayacağım" dedi.