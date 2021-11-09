Türkiye Gazetesi

Denizli Süper Amatör Lig A Grubu 4. Haftasında Değirmenönüspor ile Buldan Belediyespor arasında oynanan müsabakanın 87. dakikasında Değirmenönüspor’da oynayan Doğukan Kesikbaş ve Mehmet Berke Atalay arasında şiddetli bir gerginlik yaşandı.

PAS ATMAMA YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Takım arkadaşı olan ikili arasında pas atmama yüzünden başlayan sözlü tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan Mehmet Berke Atalay itişme sırasında yere düşen takım arkadaşı Doğukan Kesikbaş’ı tekmeledi. Taraftarların gözü önünde yaşanan tekme tokatlı kavgaya ilk müdahaleyi iki futbolcunun takım arkadaşları yaptı.

KAVGA SOYUNMA ODASINDA DEVAM ETTİ

Emniyet güçleri, yedek futbolcular ve teknik heyetin müdahalesiyle güçlükle birbirinden uzaklaştırılan oyuncular, maçın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Sahadan çıkarlarken dahi oldukça sinirli oldukları gözlenen futbolcuların arasında yaşanan gerilim, soyunma odasında da devam etti.

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