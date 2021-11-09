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Temel Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM desteği Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "BM toplantısında Sayın Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu tavrı önemsiyoruz. Dünyaya yeniden haykırdı. 'Dünya 5'ten büyüktür' diye." dedi.
Temel Karamollaoğlu'nun oyu yüzde 1'de kaldı Cumhurbaşkanı adaylarından Temel Karamollaoğlu'nun şimdiye kadar açılan sandıklara göre aldığı oy oranı yüzde 1'lerde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu’nu kabul edecek
09.11.2021 - 17:48 | Son Güncelleme: 09.11.2021 - 17:56
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu yarın 15.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecek.
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Etiketler : erdoğan,sadet partisi,Temel Karamollaoğlu,
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