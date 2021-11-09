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Temel Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM desteği Temel Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM desteği Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "BM toplantısında Sayın Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu tavrı önemsiyoruz. Dünyaya yeniden haykırdı. 'Dünya 5'ten büyüktür' diye." dedi.

Temel Karamollaoğlu'nun oyu yüzde 1'de kaldı Temel Karamollaoğlu'nun oyu yüzde 1'de kaldı Cumhurbaşkanı adaylarından Temel Karamollaoğlu'nun şimdiye kadar açılan sandıklara göre aldığı oy oranı yüzde 1'lerde.