Türkiye Gazetesi

Bir sokak röportajı üzerine sosyal medyada muz yedikleri görüntüleri provokatif amaçla paylaşan 45 yabancı uyruklu hakkında Göç İdaresi Başkanlığınca yasal işlem başlatılmıştı. Adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edilen 45 yabancı uyruklu hakkında yeni açıklama geldi. Göç İdaresi Başkanlığı, idari gözetim altına alınan 45 yabancı uyruklunun sınır dışı işlemlerin devam ettiği açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Göç İdaresi Başkanlığı sosyal medyada tepki çeken muz paylaşımlarıyla ilgili gözetim altında tutulan 45 yabancı uyruklu vatandaşın sınır dışı işlemlerinin sürdüğünü açıkladı. Paylaşımların ardından harekete geçen emniyet güçleri, sosyal medyada paylaşım yapan 45 kişiyi tespit etmiş ve şüphelileri, adreslerine düzenlenen baskınlarla gözaltına alıp sınır dışı etmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim etmişti.

Sosyal medyadan muz paylaşımı yapan 8 Suriye uyruklu şahıs sınır dışı edilecek İzmir'de, bir sokak röportajı sonrası sosyal medyada muz paylaşımı yaptığı öne sürülen 8 Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı. Provokatif paylaşım yaptıkları belirlenen şahıslar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.