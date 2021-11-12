Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime 1,5 yıl ara verilmişti. 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılmıştı.

ARA TATİL BUGÜN SON DERS ZİLİYLE BAŞLIYOR

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ara tatil öncesi son derslerine bugün girecek. Öğrenciler 22 Kasım'da tekrar sıralarına oturacak.

EĞİTİMLERİ UZAKTAN VERİLECEK

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin ara tatilinde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak.

BİRİNCİ DÖNEM 21 OCAK’TA SONA ERECEK

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL İSE 11 NİSAN’DA BAŞLAYACAK

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

Mesleki eğitimde yeni dönem: 25 bin genç istihdam edilecek Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önceden müjdesini verdiği mesleki eğitime ilişkin yapılan düzenlemeleri açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada müfredatın yenileneceğini ve mesleki eğitim gören öğrencilerin ücretini devletin karşılayacağını belirtti. Böylece işverenlerin üzerinde bir yük olmayacağını ifade etti.

Çocuk Trafik Eğitim Parkları ile trafik bilinci küçük yaşta kazandırılıyor İçişleri Bakanlığınca, çocuklara erken yaşta trafik bilincinin kazandırılması amacıyla kurulan "Çocuk Trafik Eğitim" parklarında, bu yılın 10 aylık döneminde 17 bin 739 çocuğa trafik kuraları teori ve pratik olarak gösterildi.

Milli Eğitim Bakanı Özer’den öğretmenlere tatil müjdesi Bakan Özer, Bursa'da katıldığı bir etkinlikte, 15-19 Kasım'da yapılacak ara tatilde öğretmenlere de izin vereceklerini duyurdu.