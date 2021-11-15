Türkiye Gazetesi

İstanbul pazartesiye trafik yoğunluğu ile başladı. Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren yüzde 53 olarak ölçümlendi. D-100 Karayolu ise üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi.



Pazartesi saat 08.12 itibariyle İstanbul trafik yoğunluğu yüzde 53

İstanbul’un haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşlerine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe D-100 Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Özellikle Kadıköy istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.00 itibariyle yüzde 45 olarak ölçümlendi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor İstanbul'da, hafta sonu tatilinin ardından ilk iş gününde yağışın da etkisiyle birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor.