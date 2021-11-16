Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla etkin bir biçimde sürdürülüyor. Bu kapsamda yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu bilgiye göre; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1240 personel görev alacağı ren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Kazan Vadisi-Han Yaylası Operasyonu başlatıldı

"OPERASYONLAR HALKIN DESTEĞİ İLE İNNAÇLI VE KARARLI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'de Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu (Kazan Vadisi-Han Yaylası) Operasyonunun başlatıldığı kaydedildi.

Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığından jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik koruculardan oluşan 80 timdeki 1240 personelin görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonlarının halkın desteği ile "inançlı" ve "kararlı" bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Eren Kış-3 Operasyonu başladı: 2103 personel katılıyor İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre; Diyarbakır ve Bingöl'de 2.103 personelin katılımıyla 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu' başladı.

Eren Kış-2 operasyonu başladı İçişleri Bakanlığınca Hatay’da Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat(PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 718 personel görev alıyor.