Türkiye Gazetesi

Esenyurt’ta Eyyubi Mahallesi’nde iddiaya göre yabancı uyruklu bir şahıs ile ticari taksi sürücüsü arasından ‘Ücreti eksik verdin’ tartışması sonrasında şahıs araçtan tartışma sonrasında indi. Olay yerine gelen ikinci bir taksi şoförü de tartışmaya dahil oldu. Yabancı uyruklu şahıs kendisinin haklı olduğunu söyleyerek cadde üzerinden geçen minibüse bindi. Tartışma minibüste de devam etti.

MİNİBÜSTEN ADAMI ATTI

Olay yerine gelen ikinci taksici elindeki demir sopa ile yabancı uyruklu şahsı tehdit etti. Tartışma devam ederken içeriden bir yolcu kapı önünde beklemekte olan adamı dışarıya attı. Minibüsten inen adam, kendisinden fazladan istenildiğini iddia ettiği parayı da vererek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu saniye saniye yansıdı.

30 yıllık taksici meslektaşlarına isyan etti: Dolandıranlara ceza yazsınlar İstanbul Fatih’te sivil trafik polisleri tarafından taksiciler üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan ve 30 yıllık taksi sürücüsü olduğunu belirten Haydar Kement, meslektaşlarına tepki gösterdi. Artık işlerin dolandırıcılığa kadar gittiğini belirten Kement, meslektaşlarının Taksim’den Sabiha Gökçen’e 650 TL’ye gittiğini söyledi.