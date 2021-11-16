Türkiye Gazetesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fransa'da PKK/KCK'ya maddi yardımda bulunan ve örgütsel faaliyetlere katılan bir kişinin, Kocaeli Derince'ye geldiğini öğrendi. Bunun üzerine MİT ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa bir çalışma yürüttü. Düzenlenen operasyon ile şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen terör destekçisi tutuklanıp cezaevine gönderildi.

MİT ve TSK’dan PKK’ya bir darbe daha! Sözde merkez komite üyesi etkisiz hale getirildi MİT ve TSK'nın Irak'ın Gara bölgesinde ortak olarak gerçekleştirdiği operasyonda, PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar'ın, etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Çeçen lidere suikast düzenleyeceklerdi: Kanlı eylem hazırlığındaki Rus casuslara MİT kancası MİT, Türkiye'ye Çeçen muhalif lidere suikast düzenlemek üzere gelen Rus casusları kıskıvrak yakaladı.