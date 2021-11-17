Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleşen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Erdoğan, son günlerde sıkça dillendirilen ve birçok farklı tezin ortaya atıldığı yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin de önemli bir açıklamada bulundu.

"AYRI BİR GÜÇ KATACAK"

Sondaj filosuna dördüncü geminin de eklendiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsmini henüz belirlemedik ama sıfır kilometre. İnşallah ayrı bir güç katacak" diye konuştu.

PARLAMENTOYU İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerde kazananı belirleyen oran olan yüzde 50+1 tartışmasına dair "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur." ifadesini kullandı.

"BIRAKIN DA BAĞIMSIZ OLARAK KARARINI VERSİN"

Faiz kararına ilişkin Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin." dedi.

Erdoğan ve Bahçeli’den sürpriz görüşme: Külliye’de 50+1mesaisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan faiz ve enflasyon mesajı: Mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda faiz ve enflasyonla sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi: Sen önce benim başörtülü kızlarımdan helalleş Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulunuyor.