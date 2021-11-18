Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına dair bazı yorumların yapıldığı ifade edildi. Tebliğ’de yapılan değişiklikle döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazının limitinin 100 dolar ve üstü karşılığı Türk lirası olarak yeniden belirlendiği kaydedildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Söz konusu değişiklikte 'işlem limitlerini belirlemeye' ifadesi sadece kimlik ibrazına yönelik olup, bu ifade 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade etmektedir. Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir."

Döviz alım satımında 'kimlik' düzenlemesi: 100 doların üzerinde şart olacak Döviz alım satımında kimlik tespitini zorunlu hale getiren düzenlemede değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; kimlik beyanı 'tüm işlemlerde' değil 100 dolar ve üzerinde zorunlu olacak.​