Türkiye Gazetesi

Kastamonu’da esrarengiz bir şekilde 16 gün içerisinde 17 kez yanan evin sırrı çözüldü. Yangının aile üyelerinden biri tarafından çıkartıldığı ortaya çıktı.



Kastamonu’nun merkez ilçesine bağlı Kurusaray köyünde yaşayan Dadaylı ailesinin yaşadığı ev, 1 haftada 6 kez yanması ile gündeme geldi. Merak konusu olan ev, 16 gün içerisinde üst üste 17 kez yandı. Küçük çapta çıkan yangınlara ise aile kendi imkanlarıyla müdahale etti.





Evdeki çekyat, çiçeklik, buzdolabı, çekmece gibi yerlerde esrarengiz bir şekilde çıkan yangınlarla ilgili Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yangınlar sebebiyle korku yaşadıklarını ifade eden Dadaylı ailesi, evdeki bütün eşyaları da sokağa çıkarttı. Üzeri branda ile örtülen eşyaların bazılarının da çıkan yangınlarda zarar gördü. Evin dışında aileye ait ahır ve samanlıkta da yangınlar çıktı. Samanlıkta çıkan yangında 40 bin lira civarında saman, arpa, buğday gibi tahıl ürünlerinin yandığı belirtildi.



ESRARENGİZ YANGINLARIN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ







Evdeki çekyat, çiçeklik, buzdolabı, çekmece gibi yerlerde esrarengiz bir şekilde çıkan yangınlarla ilgili Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri esrarengiz yangınlarla gündeme gelen evde çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan geniş çaplı titiz araştırmalar neticesinde, yangınların evde yaşayan Dadaylı ailesinin bir üyesi tarafından esrarengiz bir durum oluşturma amacıyla çıkartıldığı tespit edildi.



Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aile üyeleri psikososyal destek almaları için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yönlendirildiği belirtildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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