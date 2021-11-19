Türkiye Gazetesi

Dolar/TL'deki yükseliş akaryakıt fiyatlarında baskı oluştururken, sektör yeni zam bekleniyor.

BENZİNE ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre, uluslararası fiyatlarda sert bir düşüş olmadığı takdirde, 20 Kasım Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 52 kuruş, motorin gurubunda 50 kuruş fiyat artışları bekleniyor.

Benzine zam geliyor Dolar kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlenmenin ardından, akaryakıt sektöründe Cuma gününden geçerli olmak üzere 48 ile 52 kuruşluk bir zam yapılacağı öngörülüyor.

Benzin istasyonuna girip 3 bin tl gasp etti Kayseri'de Kocasinan ilçesinde bir benzin istasyonunun marketine giren maskeli şahıs, bıçak zoruyla 3 bin TL'yi gasp ederek kayıplara karıştı.

Benzine 32 kuruş indirim EPGİS'in açıklamasına göre; bBu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 32 kuruş indirim yapıldı.