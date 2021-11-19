Türkiye Gazetesi

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak Belediyesi itfaiyelerine bağlı çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan fabrika yangını Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde elektronik kapı üreten bir fabrikada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Başakşehir'de dokuma atölyesinde yangın İstanbul Başakşehir'de bulunan bir dokuma atölyesinde saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.