Türkiye Gazetesi

Bir haftalık ara tatilin ardından 18 milyon öğrenci okullara geri dönüyor. İlk ders zili bugün çalacak. Okulların açılmasıyla ilgilide Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den önemli açıklamalar geldi.

“AYNI KARARLILIKLA VE TÜM SAĞLIK ÖNLEMLERİNE UYARAK DEVAM EDECEĞİZ”

Okulların yeniden açılmasıyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Özer, 6 Eylül'de tüm sınıf seviyelerinde, haftada beş gün yüz yüze eğitime başlandığını ve 2,5 aylık sürecin ardından takvimde öngörülen bir haftalık ara tatile girildiğini ifade etti. Bakan Özer açıklamasında; "Öğrenci ve öğretmenlerimiz, ara tatil haftasında dinlenme imkanı buldular. Öğretmenlerimiz bu bir haftalık zaman diliminde mesleki gelişim eğitimlerine uzaktan dijital ortamdan devam edebildiler. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu bir hafta okullara gitmediler. Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz." dedi.

66 SINIF KAPALI OLACAK

Bir haftalık ara tatil nedeniyle kapalı olan sınıfların da sürelerini tamamladığını belirten Özer, "22 Kasım 2021 tarihi itibarıyla 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek" bilgisini verdi.

AŞI OLMUŞ ÖĞRETMEN SAYISI YÜZDE 88’E YÜKSELTTİ

Öğretmenlerin aşı oranlarında da sürekli artış olduğunun altını çizen Özer, "6 Ağustos tarihinde en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 60 idi. Bugün itibarıyla bu oranın yüzde 88'e çıkmış olması oldukça önemli. Diğer taraftan aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise yüzde 5'ler civarında. Dolayısıyla, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız yüzde 93'ler seviyesinde. Eğitim sistemimizdeki öğretmen sayımızın büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 milyon 116 bin öğretmenimize karşılık gelmekte. Şu anda okullarımızı yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması." açıklamasında bulundu.

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