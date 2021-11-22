Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan ve Suriye sınırlarında toplam 6 şahsın yakalandığını, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin ise PKK mensubu olduğunu açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan beş şahıs ile Suriye’den ülkemize girmeye çalışan bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

FETÖ ve DEAŞ mensubu 3 kişi sınırda yakalandı Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs ile Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ birinin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.