Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Karabük Üniversitesine Rektörlüğüne bağlı Mimarlık Fakültesinin adının Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmesine, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince karar verildi.



Uğradığı kılıçlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Başak Cengiz

SAMURAY KILIÇLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Mimar olan Başak Cengiz, geçtiğimiz günlerde İstanbul Ataşehir'de şizofren olduğu iddia edilen bir kişi tarafından uğradığı samuray kılıçlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasına samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı.

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanığın avukat annesi konuştu: İstifa ediyorum Başak Cengiz’i vahşice öldüren Can Göktuğ Boz’un avukat annesi Ayşe Necla Yomra yaptığı açıklama ile Boz’un müdafiliğinden istifa ettiğini duyurdu.