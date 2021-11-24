Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün TSK içindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda güvenlik güçleri Kocaeli merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 şüpheli yakalandı İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 şüpheli yakalandı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sürüyor. İzmir'de aralarında emniyet ve jandarma mahrem yapılanması içerisinde yer alan 31 şüpheli yakalandı.

Malatya'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı Malatya'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı Malatya'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.