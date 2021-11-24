Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün TSK içindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda güvenlik güçleri Kocaeli merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.
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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
24.11.2021 - 21:01 | Son Güncelleme: 24.11.2021 - 20:11
Türkiye Gazetesi
Kocaeli merkezli 3 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün TSK içindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda güvenlik güçleri Kocaeli merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler : fetö,kocaeli,gözaltı,
811180 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/811180.aspx
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