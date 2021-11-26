Türkiye Gazetesi

İzmir’in Bornova ilçesinde, sabah saatlerinde sokak ortasında küfürler savuran bir şahsı polis ekipleri uyarmak istedi. Şahsın yanına giden polis ekipleri bıçaklı saldırıya uğradı.

SIRTINDAN BIÇAKLADI

Ekip otosundan inerek M.G.’yi çevreyi rahatsız etmemesi yönünde ikaz eden polis memuru E.Y.Y. (46) o esnada şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı. Polis memuru sırtından bıçaklanırken, ara sokağa girerek kaçmaya çalışan saldırgan ise yaralı polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Bunun üzerine polis ekiplerince olay yerine takviye kuvvet çağrıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Ekip arkadaşları tarafından polis otosuna alınan yaralı polis memuru E.Y.Y., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, saldırgan ise ambulans ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırganın ise hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

GÜVENLİK KAMERLARINA YANSIDI

Öte yandan, polisin saldırıya uğradığı an ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis otosu ile şüphelinin yanına gelen ekiplerden polis memuru E.Y.Y.’nin araçtan inip şahsın yanına yaklaştığı an bıçaklı saldırıya uğradığı ve çevredeki bir vatandaşın ise olayın ardından saldırganı tutmaya çalıştığı görülüyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, polis tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri adrese gelerek incelemelerde bulundu. Şüpheliye ait çok sayıda bıçağın ise sokağa saçıldığı gözlerden kaçmadı.

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