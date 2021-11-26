Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’de 96 tesisin toplu açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şu anda Alsancak Mustafa Denizli Stadını stadını Altay ve Altınordu takımları birlikte kullanacaklar. Menemen'de sizlerle hem tamamlanan eserlerin açılışlarını yapacak hem de son gelişmeleri hasbihal edeceğiz.

Ödemiş, Menderes, Torbalı, Ayrancı Gençlik Merkezlerimizi hizmete açıyoruz. Çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarının resmi açılışlarını da burada gerçekleştiriyoruz.

Çeşitli mahallelerimize yapılan yol ve kaldırım hizmetlerinin açılışlarını yapıyoruz.

Ben de sizlerle gurur duyuyorum.

Kardeşlerim şu anda karşımdaki bu kitle bir karar veriyor. İzmir'in işgali ve kurtuluşu milli mücadelemizin başlangıcı ve bitişi olarak tanımlayabileceğimiz durumlardır. İzmir vatan topraklarına uzanan elleri kırma mücadelemizin sembolü olmuştur.

"GEÇMİŞTE MİLLETİMİZ ÇOK ÇİLELER ÇEKTİ"

Bugünlerde CHP ekibi ülke yandı bitti diye ortalığı karıştırıyor. Halbuki onların dönemlerinde gecelik 7 bin 500'leri bulan faizleri gördü mü? Bunun altından kim kalkar ve hatırlayın bu ülke onların döneminde işsizliğin can yaktığı sıkıntılı günleri yaşadı mı? Tabi bunları 18 yaş altı grup bilmez. Bu ülke onların döneminde ellerindeki paraları tefecilerin yağmaladığı dönemlerdi. Bankaların hortumlandığı ihanetler gördü. Gençler biz onlardan böyle bir Türkiye devraldık. Milletimizin tüm kesimlerinin hak, özgürlük, yatırım taleplerini gerçekleştirerek ülkemizi büyüttük. Geçmişte yıllarca milletimiz çok ciddi çileler çekti.

Partimizi kapatmaya çalışmaktan, darbe girişimlerinden, ekonomik sabotajlara kadar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Biz çalıştık, çabaladık ama bir şeyi aklımızdan hiç çıkarmadık.

TEZAHÜRATLARA YANIT

Ben de deliler gibi sizlere aşığım. Sizin aşkınızı boşa çıkarmayız. Bunun için meseleyi temelden aldık.

"MERKEZ BANAKSI REZERVİ 127 MİLYAR DOLAR"

İktidara gelir gelmez IMF reçetelerini bir kenara bıraktık. IMF’yi bu ülkeden kim çıkardı. CHP’nin parti sözcü IMF ile el ele kol kola geziyor. Çünkü onlar IMF’nin dilinden anlar. Biz 23.5 milyar Dolar borcu Mayıs 2013’te ödedik ve gönderdik. Merkez Bankası’nın Döviz rezervi 27.5 milyar dolardı şimdi 127 milyar dolar. Nereden nereye…

Attığımız her adımın ülkemize kazandırdığımız her eser ve hizmetin gerisinde Türkiye’yi kendi imkan ve gayretleriyle yoluna devam edebilecek bir ülke olma gayreti vardı. Dünya 5’ten büyüktür diyoruz ya işte ekonomide de aynısını söylüyoruz. IMF ve Dünya Bankası üzerinden küresel ekonomiyi haraca bağlayanlara dünya ekonomisi 5’ten büyüktür diyerek karşı çıkıyoruz.

"FAİZLER DÜŞECEK"

Ülkemizdeki mandacı siyasetçiler ise bu kurtuluş mücadelesini tam tersi gibi göstermeye çalışıyorlar. Var güçleriyle üzerimize geliyor. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı politikamızdan geri döndüremeyecekler. Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Bu faizler düşecek. Ülkemizin ihracatını 36 milyar dolardan aldık 216 milyar dolara çıkardık. Ülkemizi 2008 ve 2019 krizi yılları dışında hep büyüttük.

"MANDACI EKONOMİK KURTULUŞ MÜCADELESİNİ TAM TERSİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR"

Şimdi gelirken traktörleri gördüm çiftçilerimizi gördüm Allah’ıma hamdettim. Türkiye dimdik ayakta ve istikrarla yoluna devam ediyor. Her alanda ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkardık. Savunma sanayisinde yüzde 20’lerdeydik şimdi yüzde 80’e çıktık. Gelişmiş büyümüş zenginleşmiş ülkeler ne yapıyorsa onu kendi şartlarımıza uyarlayarak yeni bir yol haritası çizmektir. Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Türkiye'nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyorlar. Bu mandacıların kendilerine sunulan hazır reçeteler dışında milletin hayrına bir eser üretme gayretleri de olduğu görülmemiştir.

Türkiye 1970’lerin 90’ların Türkiye’si değil. Mandacı iktisatçılar ve siyasetiler de kabak gibi ortada kalır. Biz bunu terörle darbecilerle mücadelemizde gördük. Onların yanında kimler vardı kimler. Bugün faiz kur enflasyon üzerinden ahkam kesenlerin yarın havaya bakarak ıslık çalarak başka mecralara yelken açacaklarından hiç kuşkunuz olmasın.

"YÜKSEK FAİZMİŞ, DÜŞÜK KURMUŞ..."

Yüksek faizmiş, düşük kurmuş, küresel siyaset ve para baronlarının şantajıymış… Bunların hiçbiri insanımızın aşından geleceğinden daha önemli değildir. Bu mandacılar var güçleriyle üzerimize geliyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar ekonomi programımızdan vazgeçmeyeceğiz. Döviz Kuru üzerinden karanlık senaryolar üretmeye çalışıyorlar, bu mandacıların ülke ve milletin hayrına bir eser üretme gayretleri olduğu da görülmemiştir.

Türkiye 1970’lerin 90’ların Türkiye’si değil. Mandacı iktisatçılar ve siyasetiler de kabak gibi ortada kalır. Biz bunu terörle, darbecilerle mücadelemizde gördük. Onların yanında kimler vardı kimler. Bugün faiz, kur, enflasyon üzerinden ahkam kesenlerin yarın havaya bakarak, ıslık çalarak başka mecralara yelken açacaklarından hiç kuşkunuz olmasın.

Ayrıntılar geliyor...