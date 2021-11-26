Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin daha önce 10 kez reddedilen 5 bin yeni taksi teklifi UKOME toplantısında yeniden görüşüldü. Toplantıda yeni taksi projesini hayata geçirmek isteyen İBB, kent genelinde hizmet veren 17 bin taksi sayısının artırılması ve ilk etapta 5 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiraya verilmesi teklifini sundu. Teklif, uzun tartışmaların ardından 11'inci kez oy çokluğu ile reddedildi.

Taksimetreye itiraz eden yolcuya meydan dayağı Esenyurt’ta taksimetreye itiraz edip arabanın kontak anahtarını alan yolcu ile taksici arasında tartışma çıktı. Taksi sürücüsünün arkadaşlarını çağırmasıyla olay büyüyerek meydan dayağına döndü. Dayak yiyen yolcu, ‘Haksızsam yine dövün, ama önce bir dinleyin’ diyerek anahtarı vermeyince sokak ortasında sopalarla darp edildi. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İBB’nin tramvay çalışması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı T4 Topkapı-Mescid-i Salam tramvay hattında sabah saatleri arasında yapılan bakım çalışması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Toplu taşıma araçlarının geç gelmesi ve yaşanan yoğunluk izdiham oluşurken işe geç kaldığını söyleyen bir vatandaş, "Sosyal medyada o kadar şey yapıyorlar ama boş demek ki" diyerek İBB'ye tepki gösterdi.