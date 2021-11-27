Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye'yi hüzne boğan Başak Cengiz cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Ankara'da yaşayan genç mimar, İstanbul Finans Merkezi'ndeki bir proje için iki aylığına İstanbul'a gelmiş ve mesaisinin ardından otele yürüdüğü sırada samuray kılıçlı saldırıya uğramıştı. 28 yaşındaki Cengiz'in katledildiği anların görüntüleri ortaya çıkmış, saldırıyı gerçekleştiren zanlı ise tutuklanmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, olay ile ilgili kamuoyuna yansımaması gereken görüntüleri sızdıran kişilerle ilgili açıklamada bulundu ve ihmali olan kişiler varsa onlarla alakalı suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

"DAVALARA MÜDAHİL OLUYORUZ"

Cinayet görüntülerinin sızması hakkında konuşan Bakan Yanık, "Şiddet vakası meydana geldiğinde mağdur adına ya da bir can kaybında mağdurun ailesi adına davalara bakanlık olarak müdahil oluyoruz. Davaları da doğrudan doğruya bir taraf olarak takip ediyor, faillerin hak ettikleri cezayı almaları, infazlarının sağlanması için çabalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu devam edecek" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Bunun son örneğinin Başak Cengiz cinayeti olduğunu belirten Yanık, "Hepimizi çok derinden yaralayan bir mesele. Kamuoyuna sızmaması, yansımaması gereken görüntüleri sızdıranlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Görev ve sorumluluk ihmali olan başka kişiler varsa onlarla alakalı da suç duyurusunu yapacağız. Davayı da ayrıca takip edeceğiz. Bir şekilde davaya müdahil olmak değil, o davanın gerçekten bir avukatı olarak, müdafi olarak elimizden gelen her türlü çabayı bakanlık olarak şiddet mağdurları lehine göstereceğiz ve göstereceğiz” dedi.

Başak Cengiz'in adı mezun olduğu fakülteye verildi Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin adı Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değiştirildi.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasına samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı.

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanığın avukat annesi konuştu: İstifa ediyorum Başak Cengiz’i vahşice öldüren Can Göktuğ Boz’un avukat annesi Ayşe Necla Yomra yaptığı açıklama ile Boz’un müdafiliğinden istifa ettiğini duyurdu.