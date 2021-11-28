Türkiye Gazetesi

Bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olduğu bilinen eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hayatını kaybetti. 71 yaşındaki Cengiz'in bitkisel hayata girdiği biliniyordu.



ACI HABERİ GALATASARAY DUYURDU

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.



TFF'DEN TAZİYE MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, vefat eden eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sarı-Kırmızılı kulübünün bir önceki dönem başkanlığını yapan ve 71 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Cengiz, Türk futboluna değerli katkılarda bulunmuştu. Merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Galatasaray Spor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Fenerbahçe ve Beşiktaş, vefat eden eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayımladı.

Fenerbahçe, Mustafa Cengiz için yayımladığı taziye mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü’nün eski başkanı Mustafa Cengiz’in hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Cengiz ailesine, Galatasaray camiasına ve Türk futboluna başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Mustafa Cengiz için yayımladığı taziye mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Mustafa Cengiz’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mustafa Cengiz’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz" paylaşımında bulundu.

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?

1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Cengiz, ilk ve ortaöğretimini Nizip'te almasının yanı sıra, lise öğrenimini Gaziantep Lisesi'nde tamamladı. Üniversite yaşantısında ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Ülkenin tarımsal modernizasyonunda kilit faktör olması amacıyla kurulan 40 bin tarımsal köy kalkınma kooperatifi Merkez Birliği (Köy-Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı.



Daha sonra eski Yerel Yönetim sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye'nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı. İktisadi hayata Belediyelerin kamu yararına olumlu ürün ve fiyat düzenlemesi olarak kurulan TANSA da 28 yaşında ülkenin o dönem Kamudaki en genç genel müdürü oldu. 12 Eylül Darbesi sonrası kamu'dan ayrılarak, özel sektörde dış ticaret alanında Arapça da öğrendiği orta-doğu'da yoğun olarak çalıştı. 1990'dan yılından başlayarak petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet gösterdi.

Petrol sektöründe TABGİS (Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası) Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yaptı.

TFF'den Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede tedavi süreci devam eden Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.