Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TRK" saat 22.30'da Atatürk Havalimanı'na indi. Erdoğan'ı burada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

Emine Erdoğan'dan Türkmenistan'a teşekkür Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile eşine misafirperverlikleri dolayısıyla şükranlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'terör' çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'nde konuştu. Terörle mücadelede dünyaya çağrıda bulunan Erdoğan, "Mücadelemizi terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın sürdürmeliyiz." dedi.