Türkiye Gazetesi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) kişisel verilerin ele geçirildiği ve bu verilerin yayımlanması tehdidiyle Yemeksepeti’nden fidye talep edildiği ve bunun yerine getirilmediği için 20 bin kullanıcının kişisel bilgilerinin paylaşıldığı yönünde çıkan haberler üzerinden harekete geçti. Kurul şirketin yaptığı “herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği” yönündeki açıklamasının doğruluğunu tespit etmek için resen inceleme başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Yemeksepeti 16 Kasım’da sosyal medya hesabından “kötü niyetli bazı kişilerin, şirket ile ilişkilendirdiği ve kaynağı belli olmayan verileri yayımlama tehdidiyle şirkete ulaşarak fidye talebinde bulunduğu, Yemeksepeti sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığının uzman ekiplerce detaylı şekilde araştırıldığı ve herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği” açıklamasında bulunmuştu.

DAHA ÖNCE DE İNCELEME BAŞLATILDI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtilen siber saldırının ardından veri ihlali gerekçesiyle Yemeksepeti hakkında 29 Mart 2021'de de inceleme başlatmıştı.

Yemeksepeti şirketinden hacklenme açıklaması Yemeksepeti, yeniden hacklendi iddialarına Twitter hesabından cevap verdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada veri ihlali ya da herhangi bir hırsızlık yaşanmadığı dile getirilirken bir grup kimse tarafından şirketten fidye talebinde bulunulduğu açıklandı.