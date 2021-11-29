Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıkalamada, "Hatay ve Şanlıurfa’da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi." denildi.
MSB duyurdu: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı!
29.11.2021 - 16:25 | Son Güncelleme: 29.11.2021 - 16:33
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ikisi örgüt mensubu 7 kişi yakalandığını açıkladı.
Etiketler : deaş,milli savunma bakanlığı,
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