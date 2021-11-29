İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulundukları, örgütün Suriye kolu YPG/PYD saflarında faaliyet gösterdikten sonra illegal yollarla Türkiye’ye geldikleri ve PKK/YPG için eleman temin ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 26 Kasım’da 8 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, baskınlarda 7 şüpheli yakalanmıştı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çözülme sürüyor! Bir PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu Çözülme sürüyor! Bir PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İstanbul'da yakalanan 6 PKK'lı tutuklandı İstanbul'da yakalanan 6 PKK'lı tutuklandı İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda yakalanan 9 örgüt üyesinden 6’sı tutuklandı.