Terörle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;
"Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."
Harekat bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
MSB: Taciz ateşi açan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB:"Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde, taciz ateşine ateş destek vasıtalarıyla karşılık veren Mehmetçik 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."