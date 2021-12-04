Türkiye Gazetesi

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından hava gücünü artırmaya çalışan Yunanistan, Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağı satın almak için imza atmıştı. Atina yönetiminin bu hamlesine karşı Türkiye'den de karşı cevap geldi. Meclis Dışişleri Komisyonunda kabul edilen anlaşmaya göre Katar savaş uçakları ve personeli Genelkurmay Başkanlığının uygun göreceği askerî üslerde geçici süre ile konuşlanacak. Anlaşma uyarınca Katar, Türkiye'de 36 savaş uçağı ve 250 personel bulundurabilecek. Katar'a ait Rafale savaş uçakları, Türk hava sahasında Türk F-16’ları eşliğinde uçacak, eğitim ve ortak tatbikat yapacak. Rafale savaş uçaklarının eğitimlerdeki sortilerinde kokpitte gözlemci bir Türk pilot bulunacak. Gözlemci pilot, tahsis edilmiş hava sahasını veya uçağın rotasını değiştirmeye yetkili olacak. Katar uçaklarındaki fotoğraf, keşif ve istihbarata yönelik elektronik teçhizat ve sensörler, Türkiye izin vermediği sürece kapalı konumda tutulacak. Askerî hava araçlarının bütün faaliyetleri Türkiye’de yetkili makamların ön onayına bağlı olacak.

KABİLİYETLERİ TEST EDİLECEK

Yapılacak eğitimlerle Türk Hava Kuvvetleri, Rafale savaş uçaklarının manevra kabiliyetlerini ve performanslarını da test etmiş olacak. Yunan medyası, Türk pilotların bu uçaklar hakkında önemli bilgi ve tecrübe edinme fırsatı bulacaklarını belirterek “Tehlikeli anlaşma” başlığını kullanmıştı. Yunanistan, Fransa’ya 12’si kullanılmış, 6’sı da yeni olmak üzere toplam 18 Rafale uçağı sipariş etmişti. Uçaklardan ilki teslim edilirken diğerlerinin iki sene içinde verilmesi planlanıyor.

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