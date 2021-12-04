Türkiye Gazetesi

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ve Diyarbakır İllerinde “Eren Kış-11 (Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Muş İl Jandarma Komutanlığınca müştereken; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1300 personel 84 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Eren Kış-6 Operasyonları'nda 1 askerimiz şehit oldu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’nin Ovacık kırsalında güvenlik güçlerince gerçekleştirilen bir operasyonda birisi teslim toplam 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bakan Soylu, çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerimizin ise şehit olduğunu açıkladı.

Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-10 Çemçe -Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 790 personel görev alıyor.

Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu başladı Ağrı ve Iğdır İllerinde 910 personellik “Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş” Operasyonu başladı.