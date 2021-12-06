Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANTALYA

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir ‘Moskova ve Kiev arasında gerginlik üzerine Türkiye, Ukrayna’ya SİHA gönderiyor’ anlayışının doğru olmadığını belirterek “Bu bir süreç ve daha önceki anlaşmaların gereği olarak baştan beri ne konuşulduysa o proje ilerliyor” dedi.

GÜNEY KORE ŞUBAT'TA TÜRKİYE'YE GELİYOR

Antalya’da bir grup gazeteci ile bir araya gelen İsmail Demir, S-400 ikinci sistemleri, Millî Muharip Uçak, Güney Kore ile ALTAY tankı anlaşması ve Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki yerli ve millî projelerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

İsmail Demir, millî imkânlarla geliştirilen Altay tankının güç grubu konusunda alternatif ülkenin Güney Kore olduğunu belirterek “Salgının etkisiyle Kore tarafında yavaşlama olmuştu. Dışişleri Bakanı’mızın ziyaretinde gündeme getirip ihraç izni imzalandı ve akabinde bir mutabakat zaptı söz konusu. Kore’deki muhatabımız ile telefonda görüştük. Şubat ayında Türkiye’yi ziyaret edecek ve yüz yüze görüşeceğiz. Üst düzeyde inisiyatifle meselenin rayına sokulacağı yönünde bildirim aldık” dedi.

MİLLİ MUHARİP UÇAK

Rusya ile görüşmelerimizde çok sayıda iş birliği kalemi var. Bunlar Millî Muharip Uçak (MMU) ile ilgili bazı konuları da içeriyor. MMU 2023’te hangardan çıkacağı için seçtiğimiz bir motor tipi, belirli sistemler var. Ama zaman geçtikçe belirli sistemlerin geliştirilerek yenilenmesi veya yerlileştirilmesi gibi adım adım bir süreç olacak.

BAE İLE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ

Savunma sanayi, potansiyel olarak iş birliği oluşturabilecek alanlardan birisi. Savunma sanayi rakamlarımıza baktığımızda kriz döneminde dahi savunma sanayinde ilişkilerimizin devam ettiğini gösteren rakamlar var. Türkiye’nin savunma sanayinde geldiği konum ve seviyenin onların ilgisini çektiğini biliyoruz. İlişkilerin yüksek olmadığı dönemde bile temas vardı. İlişkilerin yoluna girdiğinde bu temasların daha iyi olacağını belirtmek isterim.

UKRAYNA’YA SİHA SATIŞI

Ukrayna’ya bir parti SİHA sattık. Şimdi ‘bölgede gerginlik varken satılıyor’ diye bir şey yok. Bu bir süreçti. Baştan konuşulan parti anlaşmaları vardı. Ukrayna’nın belli üretim ve yatırım projeleri vardı. Daha önceki anlaşmaların gereği olarak baştan beri ne konuşulduysa o. Projenin ilerlemesi bu. Son gelişmelerle ilgisi yok. ‘Gerginlik üzerine Türkiye, Ukrayna’ya İHA ve SİHA gönderiyor’ anlayışı olmasın.





Silahlı İnsansız Hava Aracı

S-400

S-400’ün ikinci sisteminde Rusya ile belirli bir iş birliği alanı öngörülüyor. Ortak üretim ve iş birliği konusunda adımlar atılıyor. Bunun detayları çalışıldı. İkinci sistemin ana unsurlarından birisi de teknoloji transferiydi. Bu tür sistemler, stratejik sistemler olduğu için her ülke mahremiyetini korumak ister. Türkiye olarak biz de biraz daha ketum olmak gerektiğini düşünüyoruz. Sistemler üretildiğinde daha net açıklama yaparız.



S-400

PATRIOT ve SAMP-T

Patriot konusunda ABD ile bir gelişme ve herhangi bir temas yok. Fransa ve İtalya ortaklığında üretilen SAMP-T de tanımlama çalışmamız bitti. Birkaç detay imzamız var. Ondan sonra oturup daha önce konuştuğumuz çerçevede görüşüp, SAMP-T’yi planlayacağız.

HÜRKUŞ

Azerbaycan’dan ilgi görüyor. Orada da inşallah önemli gelişmeleri yakında göreceğiz



Hürkuş

HİNDİSTAN’A S-400

Hindistan’ın S-400 görüşmelerini biliyoruz. ABD, Hindistan’a istisna tanımakla ilgili inisiyatifi var. Bunu görüyoruz. ABD’nin tavrı net şekilde turnusol kâğıdı oldu.

SİPER

Siper’in bir nihai hali, bir de aşama aşama gittiğimiz hâli var. Siper’in menzil ve irtifa bilgisi konusunda özellikle askerî cenahla mutabakat hâlinde bu tür bilgilerin fazla verilmemesi gerektiğiyle ilgili yaklaşımımız var. Siperin nihai hâli çok daha iyi olacak.

TCG ANADOLU

Anadolu gemisinin hizmete girmesinin 2022 olması için çalışıyoruz. Gemiye İHA/SİHA konuşlanmasıyla ilgili proje devam ediyor. Ayrıca ATMACA teslimatı başladı, AKYA torpidosu problemsiz ve o da 2022’de envantere girecek.

Türkiye’nin ilk yerli savaş uçak gemisi ile ilgili önemli gelişme Türkiye'nin gururu ilk yerli savaş uçak gemisi TCG Anadolu'nun inşası Sedef Tersanesi'nde hızla devam ediyor. Dev gemi, ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasının ardından liman test hazırlıkları için cep rıhtımına alındı.

ALTAY’A 1500 BEYGİRLİK MOTOR

Altay tankı için yerli imkânlarla geliştirilen 1500 beygir gücündeki motorun testlerinin sürdüğünü kaydeden İsmail Demir, “Transmisyon entegre edilmesi aşamasına gelindi. Motor testinin belli bir aşamasında yüklemeleri gördükten sonra onu da entegre edip çalıştırılmasını 1-2 ay sonra görmüş olacağız. Güç grubu konusunda da yerli motor ve transmisyonlarımız test aşamasında çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

ATAK’A YERLİ BURUN TOPU

Taarruz helikopteri ATAK’ın burun topunun yerli olacağını söyleyen İsmail Demir “Başlanan proje olgunlaşma aşamasına ulaştı” dedi. Demir “İdealimiz, risk taşıması ihtimali olan bütün unsurların yerlileşmesi. Savunma sanayinde yerlilikten bahsederken yüzde yüz olarak koyduğumuz hedef, kritik sistemlerde ve ilerde sıkıntı çıkarmasını beklediğimiz sistemler. Yoksa en küçük cıvatasına kadar yüzde yüz yerli olmasının çok mantıklı olmadığını söylüyoruz” diye konuştu.

Yerli savunma sanayii, ihracatta rekora koşuyor Yerli ve millî savunma sanayii paydaşlarını bir araya getiren Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı ‘21’ Antalya’da düzenlendi.

Savunma sanayisinde 750 dev proje: Hedef ilk 10 ülkenin arasına girmek Türk savunma sanayisi edim adımlarla ilerleyişini sürdürüyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde yaptığı projelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, açıklamalarda bulunarak 750 proje üzerinde çalıştıklarını ve proje hacmini 5,5 milyar dolardan 60 milyar doların üzerine çıkardıklarını belirtti.